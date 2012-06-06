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Рецензия на фильм
Тема работы: Рецензия на фильм «Запрещённые игры»
Рене Клемана (Год выпуска: 1952)
Объем работы: 4 страницы
Срок выполнения: до 18.06
Что должно быть в рецензии?
1. Короткий рассказ о фильме. Читатель должен представлять, о чем рецензия.
2. Анализ содержания (тема, идея, система образов и пр.) и поэтики
(кадры, камера, монтаж, актеры, цвета, звуки,
свет, темп и пр.).
3. Обязательно оценка - читатель должен сделать вывод, стоит ли ему
посмотреть этот фильм. При этом оценка должна быть дана исходя из
ясных и понятных эстетических критериев.
Жду прдложений по цене
Заявки фрилансеров
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