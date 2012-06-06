Рецензия на фильм

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Закрыт9 заявок168 просмотров

Тема работы: Рецензия на фильм «Запрещённые игры»

Рене Клемана (Год выпуска: 1952)

Объем работы: 4 страницы

Срок выполнения: до 18.06

Что должно быть в рецензии?

1. Короткий рассказ о фильме. Читатель должен представлять, о чем рецензия.

2. Анализ содержания (тема, идея, система образов и пр.) и поэтики

(кадры, камера, монтаж, актеры, цвета, звуки,

свет, темп и пр.).

3. Обязательно оценка - читатель должен сделать вывод, стоит ли ему

посмотреть этот фильм. При этом оценка должна быть дана исходя из

ясных и понятных эстетических критериев.

Жду прдложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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