Необходимо написать инструкцию по настройке WiFi

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Необходимо написать инструкцию по настройке WiFi на Ubuntu

• Необходимо написать инструкцию по настройке WiFi на Ubuntu.

• Ограничить доступ только локальным адресом. То есть чтоб пользователь который подключиться к сети мог в браузере заходить только по адресу http://localhost

• Доступ к сети должен быть свободным.

Ubuntu
13 лет назад
future_tech
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7 лет назад

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yocta
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13 лет назад
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yocta
Злата 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад