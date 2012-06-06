Необходимо написать инструкцию по настройке WiFi на Ubuntu

• Необходимо написать инструкцию по настройке WiFi на Ubuntu.

• Ограничить доступ только локальным адресом. То есть чтоб пользователь который подключиться к сети мог в браузере заходить только по адресу http://localhost

• Доступ к сети должен быть свободным.