Нужно написать 2 статьи для 2 сайтов

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Закрыт22 заявки194 просмотра

Необходимо напсать 2 статьи на строительную тематику. Количество знаков для одной статьи - 1600. Статьи должны быть уникальными и проходить проверку на copyscape.com

13 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров