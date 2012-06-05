Рерайт диплома по финанс. менеджементу

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Закрыт4 заявки135 просмотров

Срочно требуется рерайт диплома.

Требуется поднять уровень антиплагиата с 40 до 80 %.

Срок - к 7 июня!

Жду предложения по цене!

Прошу отнестись со всей серьезностью к данному проекту, т.к. данная работа - результат халатности автора.

Указывайте цену и срок, чтобы вас можно было выбрать.

13 лет назад
AMC
47 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$33
2 дня

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tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
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2 года назад
13 лет назад