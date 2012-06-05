Здравствуйте! Требуется написании статьи на тему «Как удалить страницу вконтакте». Нужно подробно все описать, добавить скрины к статье. Объем 1500 з.б.п. Цена 4$ Ключи которые надо будет использовать в статье скину ...
Рерайт диплома по финанс. менеджементу
Срочно требуется рерайт диплома.
Требуется поднять уровень антиплагиата с 40 до 80 %.
Срок - к 7 июня!
Жду предложения по цене!
Прошу отнестись со всей серьезностью к данному проекту, т.к. данная работа - результат халатности автора.
Указывайте цену и срок, чтобы вас можно было выбрать.
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