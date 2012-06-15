Написание СЕО-текстов по теме Прокси листы

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки181 просмотр

Кандидатам дам список ключевиков (пока 14 шт), нужно написать человечные статьи по ним. Рерайт или копирайт, жду сроки/цены.

13 лет назад
nikser
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Griboyedov
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Все отлично! Быстро справился с работой, качеством я остался доволен. Рекомендую работать с Игорем.
Задачи поставлены четко, проверка и оплата достаточно быстрая. Могу уверенно рекомендовать данного заказчика к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Griboyedov
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание сценария и текстов на квесты в соц. игру

    Есть готовая игра с персонажами. Нужно переделать квесты на более интересные и более художественно написанные с нормальным юмором и цепляющей сюжетной линией. Нужно учитывать что игра рассчитана в основном на женщин 25-50 лет, а ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен рерайт статей

    $50

    1. Нужна обзорная статья про филиппины. 5000 знаков с пробелами. статья должна содержать следующие запросы: 1. Филиппины из Новосибирска цены 2. Туры на Филиппины из Новосибирска 3 ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание новостей на строительные сайты

    Нужен постоянный копирайтер который будет писать новости на строительные сайты. Объём работы - еженедельный. Возможны и другие варианты, тоесть не только новостные ленты. Оплата за новость - 30 рублей. Работаем только ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тексты для женского сайта. Приватно для Ю. Струк

    $20

    1). Все о волосах (структура человеческого волоса, типы волос, все что можно написать о волосах!). 2). Все о наращивании (итальянская технология наращивания волос круглая капсула, крепление капсулы к волосам, описание материала кератин, сколько носятся ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи для сайта

    Здравствуйте! Нужно 10 статей на сайт (3-3.5к знаков на статью) Тематика и название статей после выбора в исполнители. Приоритеты: качество, уникальность, цена. От ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Редактура ТЗ

    $250

    Требуется грамотный технический писатель для вычитки и редактуры готового ТЗ (115 листов). Сроки сжатые (сегодня-завтра необходимо все сделать). Детали и ТЗ выборанному исполнителю.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо писать тексты финансовой тематики

    Необходимо писать тексты финансовой тематики: описания банков, финансовых продуктов и т.п. От исполнителя требуется - грамотность, исполнительность, выдерживание в тексте единого стиля. Понадобится несколько исполнителей. От ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание для сайта текстов

    Здравствуйте ! Необходимо для сайта : http://cms6.prgmm.ru/ Для всех верхние и двух левых разделов итого 9-10 страниц. Написать текст по теме. Направление дадим. Сроки - Сегодня. Приоритет цене и качеству. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад