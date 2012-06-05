Написание для сайта текстов

C начала нашего "сотрудничества" с Иваном минуло уже около полутора месяцев. Забегая вперед, скажу, что денег за свою работу я не получил по сей день. Собственно, это суть. Дальше только подробности, а в самом низу - предостережение потенциальным исполнителям. Начну с того, что Иван оказался вовсе не заказчиком, а посредником. Мне, в общем, без разницы, при условии, что посредник хорошо слышит заказчика и знает, чтО конкретно тот требует. Но увы - это определенно не тот случай. Я получил ссылки на несколько совершенно разных сайтов с требованием «сделать, как вот на этих вот всех одновременно, но уникально и читаемо» и «уложиться в такое-то количество знаков, никак не больше!!11». Посидел. Подумал. Уложился. Сделал. Выслал. Молчание. Через какое-то время Иван объявился и сказал, что теперь надо растянуть написанное до стольки-то («и никак не больше!!11») знаков «разумеется, за отдельную плату». Пришлось перекапывать все тексты, что-то дописывать, что-то убирать полностью – в общем, вы меня понимаете. Окей, что поделать, взялся за правки. Мои попытки что-либо уточнить у Ивана к успеху не привели – во-первых, Иван имеет неприятную привычку уходить в молчание на день-два, а во-вторых, сам, похоже, слабо представляет, что нужно заказчику, посему его советы скудны, обрывочны и совершенно не проясняют ситуацию. Когда тексты пришли мне на правку в третий раз, я потребовал конкретных ЦУ. Иван таковых, разумеется, предоставить не смог. Кстати, часть текстов, написанных и переписанных мною, вообще не понадобилась (не «не подошла», а именно «не понадобилась»), посему оплаты за них я и не ждал. Если б только за них… Я, тем не менее, за тексты сдуру взялся, исправил все в соответствии с сумбурными требованиями, и снова отослал Ивану на утверждение (причем, не его). Прошло еще дня два, потом Иван объявился снова, и снова история повторилась. Пятая редакция текстов упала в его почтовый ящик. Когда тексты вернулись в шестой раз, я понял, что всё. Сообщив Ивану, которому, кстати, работа моя вполне нравилась, что дальнейшее сотрудничество возможно только при условии полной оплаты уже отработанного, я наивно подумал, что он, конечно, пойдет мне навстречу. Ивана дальнейшее сотрудничество, видимо, не интересовало, однако он признал, что я ни в чем не виноват, и любезно согласился оплатить мне затраченное время, предложив щедрую компенсацию ровно в половину оговоренной стоимости. Подумав, я согласился – что, собственно, делать-то? Сбросил Ивану номер кошелька, пожелал удачи и уселся ждать. Это было 13го июня, т.е. месяц назад. На следующий день Иван отписал, что Вебмани у него нет, но он их вот-вот купит. Потом он традиционно исчез, и я решил поинтересоваться, помнит ли он о моем существовании. Через пару дней пришло «был в командировке, давайте номер кошелька». Дал. Кошелек ожидаемо не пополнился. Естественно, я просигнализировал Ивану о возможных проблемах на линии (в самом деле, нельзя же было подозревать его в бесчестности), но Иван, следуя любимой привычке, надолго исчез. Потом, неделю-другую спустя, Иван отписал нечто в духе «Помню, отправлю завтра!» и так далее. Некоторое время назад я, забив на грызущую меня гордость, написал ему еще раз. «Помню, Артем!» - бодро рапортовал Иван и умолк еще недели на две. Мне, по большому счету, наплевать на эти 14 долларов (даже вместо 30ти наработанных). Жизненный опыт бесценен. Иван, видимо, решил, что новичок – по определению лох, который некоторое время понервничает без денег, побегает, а потом успокоится и махнет рукой. Что ж, он прав – я действительно успокоился и махнул рукой. Однако я предостерегаю новичков: дамы и господа, будьте аккуратнее, не ведитесь на «именитость» и массу положительных отзывов. А уж коли согласились на работу с этим заказчиком, всегда помните, что он – лишь связующее звено между клиентом и Вами. Посему чаяний клиента может и не знать (более того, как мне показалось из нашей переписки, вообще не считает это своей головной болью), а расплачиваться за это придется Вам. Я провозился с работой неделю с лишним, за что не получил ни цента, да еще и потерял потенциальных заказчиков. Конечно, может, у Ивана «неудачный период» (не могут же ошибаться две с лишним сотни фрилансеров), может, мне не повезло, но факт есть факт – время потрачено, денег нет. Посему добрый совет: не повторяйте моих ошибок и уж лучше обходите этого заказчика третьей дорогой. Удачи всем.