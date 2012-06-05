На сайт производителя технических газов надо разместить несколько текстов 0.5-1.5к : - производство и продажа газовых моноблоков - аттестация газовых баллонов - доставка газовых баллонов - аренда газовых баллонов
Написание для сайта текстов
Здравствуйте ! Необходимо для сайта : http://cms6.prgmm.ru/
Для всех верхние и двух левых разделов итого 9-10 страниц.
Написать текст по теме.
Направление дадим.
Сроки - Сегодня.
Приоритет цене и качеству.
Жду Ваших предложений по стоимости и срокам за проект.
Выбранный исполнитель
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