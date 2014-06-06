Копирайт технической темы

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Завершен13 заявок173 просмотра

На сайт производителя технических газов надо разместить несколько текстов 0.5-1.5к :

- производство и продажа газовых моноблоков

- аттестация газовых баллонов

- доставка газовых баллонов

- аренда газовых баллонов

13 лет назад
korifey
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$25
1 день
Рекомендую
Андрей чётко представляет, какие ему нужны тексты и умеет ясно это сформулировать. Моментально реагирует на все вопросы по проекту, даёт исчерпывающие ответы. Своевременная оплата работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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