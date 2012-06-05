Для сайта http://mymusicmy.ru/ требуется рерайтер, для написания музыкальных новостей Каждая новость 1000-1200 символов. Уникальность не менее 96 по Адвего. Каждый день по 1-3 статьи (дальше - больше). Рерайтер нужен на ...