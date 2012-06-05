Написание статей на подарочную тематику. Средний размер статьи ~ 2000 знаков с пробелами Примерные темы – Идеи подарков по разным поводам Требования к авторам: 1) ...
Слагаемые успеха
Нужно написать 3 УНИКАЛЬНЫЕ (копирайт!) статьи на темы:
- Тема:Текущий каталог орифлейм
- Тема 2:Директор орифлейм
- Тема3:Мыло орифлейм
Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~2000-3000 знаков. Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), а не просто сухую не интересную информацию.
Укажите цену за написание этих 3 статей целиком! Высокие цены рассматривать не буду. Также укажите сроки сдачи проекта.
Оплата электронными деньгами. Статьи пишутся для сайта: http://tvoiorifleim.ru/.
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