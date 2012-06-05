Слагаемые успеха

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Закрыт10 заявок192 просмотра

Нужно написать 3 УНИКАЛЬНЫЕ (копирайт!) статьи на темы:

- Тема:Текущий каталог орифлейм

- Тема 2:Директор орифлейм

- Тема3:Мыло орифлейм

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~2000-3000 знаков. Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), а не просто сухую не интересную информацию.

Укажите цену за написание этих 3 статей целиком! Высокие цены рассматривать не буду. Также укажите сроки сдачи проекта.

Оплата электронными деньгами. Статьи пишутся для сайта: http://tvoiorifleim.ru/.

Написание статей
13 лет назад
tvoiorifleim
Елена 
56 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранные исполнители

margarita_lunae
Маргарита 
30 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$5
3 дня
lnl-2012
Наталия 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

margarita_lunae
Маргарита 
30 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
lnl-2012
Наталия 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад

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