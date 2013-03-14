Организация занимается обработкой металла и пластика на станках ЧПУ. Нужен лого, сайт уже имеется. p.s. Начинающих дизайнеров просьба не засорять проект заявками.
Андрей Кошкин korifeykorifey
- $250Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт9 лет назад
На сайте pirotekhnica.ru надо добавить один пункт меню во флёш- меню (в котором 4 пункта). Исходники этой флэшки потеряны. Надо раскодировать имеющийся флэш-баннер для возможности добавить 5-ый пунктВеб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
ТЗ на сайт- в приложении, бюджет- 100 баксовДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! На существующий сайт надо сверстать несколько страниц контента- будут размещены в текущем шаблоне. В перспективе интересует долгосрочное сотрудничество- регулярно будут ставиться задачи по обслуживанию нескольких сайтов на WPHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
На нескольких страницах сайта есть одинаковый блок контента. Надо разработать плагин, который будет выводить в этот блок заданные в одном месте параметры, а именно: заголовок, краткое и полное описание, картинки, цена.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
На форум автолюбителей необходимо нарисовать 6 аватарок. 180х180Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Сайт публикует обзоры и инструкции по ремонту и тюнингу авто. Требуется контент-менеджер/ рерайтер для наполнения сайта. 1-2 статьи ежедневно, объёмом 1,5-4 к знаков. Алгоритм такой: Вам выдаётся тема (например "как выбрать летнюю резину")- вы ищете материал, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добавить оплату нескольких услуг сайта (сайт простая визитка, не магаз!) На странице оплаты клиент выбирает услугу из селекта- в соседнем поле подтягивается цена услуги. Он заполняет 2 доп поля, жмёт Оплатить- сайт отправляет админу письмо с ...Завершен11 лет назад
Необходимо обрабатывать результаты работы парсера. Парсер собирает информацию об организациях (название, адрес, телефон- картинкой, сайт, мыло), выводит в виде таблицы. Рядом отображена таблица со скопированными значениями. Необходимо проверить отсутствие ошибок в представленной информации, ввести телефон ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $150
Для сайта- клуба автолюбителей необходимо разработать логотип.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $170
Для строительной фирмы. Использование: на сайте, полиграфия, автотранспорт Несколько цветов. Отсутствие мелких деталей. Узнаваемость. Отсутствие ассоциаций с другими известными лого. Для исполнителя- обязательно наличие портфолио.Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
Страница содержит массив объектов в JSON. Надо выводить список объектов, в зависимости от выбранной категории в селекте. Подробнее объясню и покажу по скайпу. сроки- 2 дняЗавершен11 лет назад
- $30
60х70 мм, магазин автозапчастей. Есть логотип.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
- Завершен11 лет назад
- $70
Доброго дня! Требуется анимировать шапку для разрабатываемого сайта http://azot.multitaxi.ru Чтоб было красиво- двигались облака, вода, птицы и охотник. Формат- флэш. Интерактивности не требуется. Сроки- неделяАнимация9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $70
Есть каталог продукции в PDF. На один товар- три фотки, надо вырезать по контуру и сохранить в PNG с прозрачным фоном. Описание товара- копипаст из тогоже PDF, около 500 символов на штуку. Размещаем товар ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый вечер! Выбираем регион, он отображается на Яндекс- карте. Также на ней отображается список магазинов в этом регионе. И список этих же магазинов- под картой. Кликаем на магазин из списка- переходим на страницу этого магазина с ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $60
Центр оказывает помощь бабушкам, инвалидам. Раньше он вроде "собес" назывался. Нужен простой дизайн, индекс и внутряк. На индексе: текст и фото здания. Внутряк- только информационные страницы (текст+ картинки) и форма обратной связи. Вобщем, проще не ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $150
Надо натянуть дизайн на WPСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
На сайт производителя технических газов надо разместить несколько текстов 0.5-1.5к : - производство и продажа газовых моноблоков - аттестация газовых баллонов - доставка газовых баллонов - аренда газовых баллоновКопирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад