korifey

Андрей Кошкин korifey

 
42 годаРоссия/Сергиев Посад
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Лого на сайт металлобработки

    $250

    Организация занимается обработкой металла и пластика на станках ЧПУ. Нужен лого, сайт уже имеется. p.s. Начинающих дизайнеров просьба не засорять проект заявками.

    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Декодировать Flash

    На сайте pirotekhnica.ru надо добавить один пункт меню во флёш- меню (в котором 4 пункта). Исходники этой флэшки потеряны. Надо раскодировать имеющийся флэш-баннер для возможности добавить 5-ый пункт

    Flash
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вёрстка под WP

    Добрый день! На существующий сайт надо сверстать несколько страниц контента- будут размещены в текущем шаблоне. В перспективе интересует долгосрочное сотрудничество- регулярно будут ставиться задачи по обслуживанию нескольких сайтов на WP

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Модуль для WP

    На нескольких страницах сайта есть одинаковый блок контента. Надо разработать плагин, который будет выводить в этот блок заданные в одном месте параметры, а именно: заголовок, краткое и полное описание, картинки, цена.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен контентщик на постоянку - ремонт/тюнинг авто

    Сайт публикует обзоры и инструкции по ремонту и тюнингу авто. Требуется контент-менеджер/ рерайтер для наполнения сайта. 1-2 статьи ежедневно, объёмом 1,5-4 к знаков. Алгоритм такой: Вам выдаётся тема (например "как выбрать летнюю резину")- вы ищете материал, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Добавить Робокассу на WP

    Добавить оплату нескольких услуг сайта (сайт простая визитка, не магаз!) На странице оплаты клиент выбирает услугу из селекта- в соседнем поле подтягивается цена услуги. Он заполняет 2 доп поля, жмёт Оплатить- сайт отправляет админу письмо с ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнение каталога

    Необходимо обрабатывать результаты работы парсера. Парсер собирает информацию об организациях (название, адрес, телефон- картинкой, сайт, мыло), выводит в виде таблицы. Рядом отображена таблица со скопированными значениями. Необходимо проверить отсутствие ошибок в представленной информации, ввести телефон ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип, визитка, бланк

    $170

    Для строительной фирмы. Использование: на сайте, полиграфия, автотранспорт Несколько цветов. Отсутствие мелких деталей. Узнаваемость. Отсутствие ассоциаций с другими известными лого. Для исполнителя- обязательно наличие портфолио.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимировать картинку

    $70

    Доброго дня! Требуется анимировать шапку для разрабатываемого сайта http://azot.multitaxi.ru Чтоб было красиво- двигались облака, вода, птицы и охотник. Формат- флэш. Интерактивности не требуется. Сроки- неделя

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вырезать фотки и наполнить сайт

    $70

    Есть каталог продукции в PDF. На один товар- три фотки, надо вырезать по контуру и сохранить в PNG с прозрачным фоном. Описание товара- копипаст из тогоже PDF, около 500 символов на штуку. Размещаем товар ...

    WordPress
    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Wordpress. Список с отображением на Яндекс картах

    $100

    Добрый вечер! Выбираем регион, он отображается на Яндекс- карте. Также на ней отображается список магазинов в этом регионе. И список этих же магазинов- под картой. Кликаем на магазин из списка- переходим на страницу этого магазина с ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для сайта центра социальной помощи

    $60

    Центр оказывает помощь бабушкам, инвалидам. Раньше он вроде "собес" назывался. Нужен простой дизайн, индекс и внутряк. На индексе: текст и фото здания. Внутряк- только информационные страницы (текст+ картинки) и форма обратной связи. Вобщем, проще не ...

    Форма обратной связи
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайт технической темы

    На сайт производителя технических газов надо разместить несколько текстов 0.5-1.5к : - производство и продажа газовых моноблоков - аттестация газовых баллонов - доставка газовых баллонов - аренда газовых баллонов

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
ikud
Иван 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Создание сайта компании
Спасибо!
Благодарю Ивана за хорошую работу, сайт получился такой как хотелось. Функционал даже больший, чем предпологалось. Вёрстка, программинг- Иван имеет достаточный опыт для качественного сайтостроения. Рекомендую данного исполнителя.
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makcNm
Максим 
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Несколько задач Joomla 1.5+ Virtuemart
заказчик просил подкорректировать и добавить немного функционала в интернет-магазине, оплатой доволен)
Максим качественно выполнил поставленные задачи, я работой доволен, буду обращаться к нему, как к специалисту по Virtuemart.
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SanyaLazarev
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Добавить Робокассу на WP
отличный заказчик. рекомендую
Александр выполнил задачу качественно и вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
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loginov123
Максим 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Небольшой JS для одной страницы
Понятное тз, оплата вовремя.
Качественно и быстро.
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demin_ch
Алексей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
125 отзывов
$80
10 баллов
10 лет назад
Вёрстка под WP
Четко поставленное задание, заказчик всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничеством доволен, обращусь ещё.
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