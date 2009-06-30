Сделать видео-плеер с возможностю проигровать разные формат
Создание сайта компании
Необходимо сделать приятный сайт компании, дизайн есть.
CMS на выбор, надёжная и удобная.
Функционал: управление составом меню, новости, FAQ, поиск по сайту.
Требования к исполнителю: ответственность, способность выполнять работу до полного завершения, творческий подход к работе, портфолио.
Выбранный исполнитель
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