Создание сайта компании

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен59 заявок511 просмотров

Необходимо сделать приятный сайт компании, дизайн есть.

CMS на выбор, надёжная и удобная.

Функционал: управление составом меню, новости, FAQ, поиск по сайту.

Требования к исполнителю: ответственность, способность выполнять работу до полного завершения, творческий подход к работе, портфолио.

16 лет назад
korifey
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ikud
Иван 
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$200
3 дня
Благодарю Ивана за хорошую работу, сайт получился такой как хотелось. Функционал даже больший, чем предпологалось. Вёрстка, программинг- Иван имеет достаточный опыт для качественного сайтостроения. Рекомендую данного исполнителя.
Спасибо!

Заявки фрилансеров

ikud
Иван 
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад