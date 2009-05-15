Админская часть

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Кто за сколько сделает админскую часть для сайта с использованием

CodeIgniter

ORM

ExtJs

Функции админской части должны быть примерно такие же как и у BackEndPro

Тоисть задача сводится к тому что б взять готовое решение с BackEndPro и изменить в нем такие моменты как работа с базой (ORM) и клиенсткая часть ExtJs.

CodeIgniter
16 лет назад
hmel2
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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