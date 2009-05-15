Админская часть

Кто за сколько сделает админскую часть для сайта с использованием

CodeIgniter

ORM

ExtJs

Функции админской части должны быть примерно такие же как и у BackEndPro

Тоисть задача сводится к тому что б взять готовое решение с BackEndPro и изменить в нем такие моменты как работа с базой (ORM) и клиенсткая часть ExtJs.