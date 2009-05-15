На разовый проект требуется php программист. Требования к кандидату: - Знание PHP5, ООП, MVC, SQL (MySQL), HTML, XML, JavaScript, Ajax. - Отсутвие проблем с коммуникациями (скоростной интернет, skype, телефон) ...
Админская часть
Кто за сколько сделает админскую часть для сайта с использованием
CodeIgniter
ORM
ExtJs
Функции админской части должны быть примерно такие же как и у BackEndPro
Тоисть задача сводится к тому что б взять готовое решение с BackEndPro и изменить в нем такие моменты как работа с базой (ORM) и клиенсткая часть ExtJs.
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