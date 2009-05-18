Разработка скрипта-генератора PDF документов

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки302 просмотра

Проект на английском, бюджет $600, работа в паре с другим программистом, ежедневные отчёты в чате с англоязычным заказчиком, сроки - 3 недели.

Краткое описание:

"Big company" requires a system for producing PDF (Portable Document Format) datasheets and 

comparison datasheets for end users through the CSD website.   The system will use technical

data from the "Big company" product data feeds and automatically generate 

the documents required on demand rather than beforehand. 

Разработка проекта уже началась, он строится на Smarty+AJAX, поэтому просьба предлагать услуги только если есть опыт и примеры работы со Smarty+AJAX.

AJAX
16 лет назад
yezZ
Иван 
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

podoprigoraISV
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$600
20 дней
Справился с задачей!
Все отлично, сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

podoprigoraISV
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад