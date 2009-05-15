Модуль оплаты для WASS (WebAsyst Shop-Script)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок209 просмотров

Нужно изготовить модуль оплаты для WASS (WebAsyst Shop-Script) через сис-му оплаты "Единый кошелек" - w1.ru

Оплата 4000 р. ни каких паролей на сайт, к фтп и к бд не даю... Оплата либо сразу все через вебмани, но с кодом протекции, либо через сервис БС...

Webasyst
16 лет назад
xtape
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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