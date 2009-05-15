Скрипт для личного кабинета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки181 просмотр

Требуется написать скрипт личного кабинета для виртуального хостинга, взаимодействующего со сторонними приложениями (панель биллинга и панель управления сервером) через API-шлюз. Все вопросы на почту [email protected]. Сергей

16 лет назад
utaconsult
Сергей 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров