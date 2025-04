Исправление бага на сайте

Сайт http://pitbullpoker.ru/

Я удалил каталог из фтп, который назывался типа того как $^%$%^RTWFD5w4g56t456$%^&#$%^

Думал вирус.

Теперь в нижней части сайта появляется сообщение об ошибке

Fatal error: Class 'SAPE_client' not found in /home2/kva1984/public_html/index.php(181) : eval()'d code on line 527

+ из админки не получается менять шаблон.

Шаблон кстати называется X40

Кто это может исправить и за сколько?

Здесь идет конкурс, кто сделает за самую низкую цену.

skype: vadim_germany