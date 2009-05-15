Исправление бага на сайте

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Завершен6 заявок205 просмотров

Сайт http://pitbullpoker.ru/

Я удалил каталог из фтп, который назывался типа того как $^%$%^RTWFD5w4g56t456$%^&#$%^

Думал вирус.

Теперь в нижней части сайта появляется сообщение об ошибке

Fatal error: Class 'SAPE_client' not found in /home2/kva1984/public_html/index.php(181) : eval()'d code on line 527

+ из админки не получается менять шаблон.

Шаблон кстати называется X40

Кто это может исправить и за сколько?

Здесь идет конкурс, кто сделает за самую низкую цену.

skype: vadim_germany

16 лет назад
texas-holdem
Комаров 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Офигенный фрилансер. Спасибо. У этого человека совести боьлше чем я надеялся.
Хороший и положительный заказчик. Сразу предоставил необходимые данные для работы. был постоянно на связи, работать с такими людьми одно удовольствие.

Заявки фрилансеров

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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