Доработка каталога

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки142 просмотра

Доброго времени суток!

Необходимо не много доработать каталог www.spbfit.ru/catalog

Подробнее в приложении.

Коротко, что необходимо сделать:

1. Модернизация поиска по услугам:

- структурировать по разделам форму поиска в пользовательской части, а также добавить возможность просмотра всплывающей подсказки.

- добавить возможность редактировать разделы услуг в админке: добавлять новые, изменять и удалять имеющиеся.

- добавить возможность выбора раздела при редактировании и добавлении услуг, а также возможность вставки подсказки для услуги.

2. Сделать так, что бы на странице клуба его название выводилось в title страницы.

Бюджет: до 1500 wmr

Оплата по факту выполнения.

Срок: до конца недели.

16 лет назад
ak888
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

UAS
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$37
3 дня
Отличный исполнитель и адекватный человек. Работу выполнил в срок и согласился сделать больше, чем изначально требовалось по ТЗ. Думаю, выбрав Александра вы не разочаруетесь.
Хороший заказчик. Общение непринужденное, свободное. Четко знает чего хочет и четко излагает это, что лишь упрощает работу. Такие заказчики редко встречаются. Рекомендую работать с этим человеком

Заявки фрилансеров

UAS
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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