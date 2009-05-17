Доработка каталога

Доброго времени суток!

Необходимо не много доработать каталог www.spbfit.ru/catalog

Подробнее в приложении.

Коротко, что необходимо сделать:

1. Модернизация поиска по услугам:

- структурировать по разделам форму поиска в пользовательской части, а также добавить возможность просмотра всплывающей подсказки.

- добавить возможность редактировать разделы услуг в админке: добавлять новые, изменять и удалять имеющиеся.

- добавить возможность выбора раздела при редактировании и добавлении услуг, а также возможность вставки подсказки для услуги.

2. Сделать так, что бы на странице клуба его название выводилось в title страницы.

Бюджет: до 1500 wmr

Оплата по факту выполнения.

Срок: до конца недели.