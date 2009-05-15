Приватно для Inviseble_Demon

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка106 просмотров

Граббер сайтов blog.ru по интересам,подробности в аське

16 лет назад
Roundik
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Inviseble_Demon
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад
$10
1 день
Выполнено отлично, несколько раз требовалась доработка, доработано качественно)
Все отлично, сотрудничеством доволен и буду рад повторному.

Заявки фрилансеров

Inviseble_Demon
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад