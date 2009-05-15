Приватно для Inviseble_Demon

Чат для ОнЛайн поддержки с возможностью контроля качества обслуживания операторов поддержки Цель: Созднать чат для того чтобы пользователи сайта имели возможность задать вопросы службе поддержки OnLine. ...
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