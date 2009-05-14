Нужно настроить или исправить CGI script

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки164 просмотра

На сайте вместо нужно страницы стала появлятся вот такая картинка (вложенов в файле).

Иногда появляется данная картинка, а иногда нет.

Нужно исправить данную проблему. Ссуппорт хостинга пишит, что скрипт слишком часто выполняется.

Оплата ТОЛЬКО после решения проблемы. Писать только тем кто хорошо разбирается в скриптах,а не начинает только изучать.

Писать здесь.

16 лет назад
promo120
46 лет
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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