Чат для ОнЛайн поддержки с возможностью контроля качества обслуживания операторов поддержки Цель: Созднать чат для того чтобы пользователи сайта имели возможность задать вопросы службе поддержки OnLine. ...
Нужно настроить или исправить CGI script
На сайте вместо нужно страницы стала появлятся вот такая картинка (вложенов в файле).
Иногда появляется данная картинка, а иногда нет.
Нужно исправить данную проблему. Ссуппорт хостинга пишит, что скрипт слишком часто выполняется.
Оплата ТОЛЬКО после решения проблемы. Писать только тем кто хорошо разбирается в скриптах,а не начинает только изучать.
Писать здесь.
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