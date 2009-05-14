Здравствуйте Необходим специалист по UMI CMS. Создание корпоративного сайта. Используются блоки "обратная связь", "новости" и "баннеры". Также необходимо организовать поиск по сайту. Рассматриваются только с портфолио (опыт разработки на Umi обязателен). ...
Настройка форума
Необходимо настроить форум, создать разделы в нем, установить права пользователей
двиг форума phpbb 3
стучать ТОЛЬКО в icq 105336381
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