Настройка форума

$10
  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки90 просмотров

Необходимо настроить форум, создать разделы в нем, установить права пользователей

двиг форума phpbb 3

стучать ТОЛЬКО в icq 105336381

16 лет назад
JohnSM
Иван 
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров