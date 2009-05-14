Ситуация: shopScript (старая версия, на сколько старая не знаю.) Выгружается файл из 1С (разделители табы), файл предоставят любой, какой необходимо Файл импортируется средствами shopScript (стандартный импорт). Импортом затрагиваются 2 таблицы: ...
Подобрать или написать плагин для Joomla
CMS Joomla
необходимо реализовать оплату через WM за скачивание видео файлов
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