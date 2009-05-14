Нужен готовый дамп портала

Здравствуйте

нужен готовый движок портала с уже проставленными модулями (новости, статьи, архив с календарем, самое читаемое, комментарии и т.д. и т.п., в общем, все нужные приблуды). Обязательное условие, чтобы двиг работал шустро на виртуальнике мастерхоста (должно быть хотя бы файловое кэширование).

Еще раз отмечу, что желателен готовый дамп, чтобы просто почистить бд, перекрасить цсс и начать работать, так что присылайте ссылки на реализованные информационные порталы (тематика не важна)...

Все предложения анонимны, так что пишем, не стесняемся))