Значит есть дизайн (PSD файл), пока главной страницы. Если нужны будут еще дополнительные части дизайна-будут оперативно подрисовываться. Задача такова: 1.- Натянуть этот дизайн на какую либо CMS. 2.- Отредактировать чтобы все функционировало. ...
Нужен готовый дамп портала
Здравствуйте
нужен готовый движок портала с уже проставленными модулями (новости, статьи, архив с календарем, самое читаемое, комментарии и т.д. и т.п., в общем, все нужные приблуды). Обязательное условие, чтобы двиг работал шустро на виртуальнике мастерхоста (должно быть хотя бы файловое кэширование).
Еще раз отмечу, что желателен готовый дамп, чтобы просто почистить бд, перекрасить цсс и начать работать, так что присылайте ссылки на реализованные информационные порталы (тематика не важна)...
Все предложения анонимны, так что пишем, не стесняемся))
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