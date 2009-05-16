Приватный проект для Zarezenko Dmitry (dikgenius)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки153 просмотра

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16 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dikgenius
Дмитрий 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Сработали второй раз - спасибо, все ок! :)
Как и раньше очень приятно работать с этим человеком. Будем сотрудничать дальше.

Заявки фрилансеров

dikgenius
Дмитрий 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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