Для Вебдванольного портатора от Ласто, для нескольких сайтов необходимо сделать сигнатуры. Прошу обращаться только тех, кто имеет представление что это такое. В вашем ответе прошу писать стоимость за единицу ...
Изменить ссылки во флешке
Есть две флешки в fla
Нужно изменить в них 9 ссылок и название некоторых ссылок
Click to register now! - /registration.php
Your Mailbox -> Search (/search.php)
Matchlist -> Mail (/mail.php)
Statistics -> Account (/account.php)
Favorites -> Dates (/search.php?action=dates)
Home -> /index.php
Take a tour -> /content.php?action=sitetour
Faq's -> /content.php?action=help
Contact us -> /feedback.php
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