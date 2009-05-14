Hemere

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок163 просмотра

Необходима качественная кроссбраузерная верстка вебсайта, строгое соответствие макету дизайна, с использованием AJAX, при необходимости и других технологий.

Одна страница главная, несколько аналогичных второстепенных и каталог.

Основная задача- эта каталог товаров. Необходимо сделать каталог с использованием PHP, MySQL, AJAX и прочего , не используя готовые CMS.

AJAXMySQLPHP
16 лет назад
aam_it
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

LiCOS
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$200
2 дня

Заявки фрилансеров

LiCOS
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад