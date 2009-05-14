Верстка и программирование phpbb3

Необходимо сделать мод или подобное мода который выводил бы под каждый форум свою картинку с левой стороны, и сделать так что бы подфорумы были снизу красиво в два ряда для подфорумов выводить картинки не нужно. да чють не забыл скин который стоит (aeroblack)