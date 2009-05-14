Здраствуйте! нужно вот этот мониторинг обменнников http://chengem.com/ впаять в какуюто СMS ну тоесть чтобы был полноценный новостной сайт или портал, но и также на галвной был этот мониторинг! В лицу не ...
Верстка и программирование phpbb3
Необходимо сделать мод или подобное мода который выводил бы под каждый форум свою картинку с левой стороны, и сделать так что бы подфорумы были снизу красиво в два ряда для подфорумов выводить картинки не нужно. да чють не забыл скин который стоит (aeroblack)
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