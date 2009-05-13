Средствами php реализовать рандомизацию.

Задача: даю урл сайта знакомств.

С него нужно спарсить нужную инфо на английском. Девушки описывают себя.

Далее, нужно реализовать рандомизацию на основе порядка двух тысяч профайлов. Профайлы взяты в принципе для того, чтобы не выдумывать контент, который может написать о себе девушка.

Кто-то пишет: я умная симпатичная

кто-то пишет: Меня зовут Света, я люблю путешествовать.

Хотя возможно Света тоже хотела написать, что она умная и симпатичная.

Но ей помешало отсутствие грамотного написанного php-скрипта.

Сразу скажу, что цепи маркова не подойдут ... только "интеллектуальная замена". Поэтому присутствие английского языка в арсенале - необходимо.

Ваши приблизительные цены за данную услугу скидывайте в мои сообщения вместе с аськой.

Предпочтение ценовое. Жду предложений.