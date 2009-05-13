Приветствую! Необходимо настроить вывод каталога на CMS Bitrix согласно ТЗ. Жду расценок и сроков исполнения
Сайт на Bitrix верстка+программинг
Сайт на Bitrix желательно чтобы у вас были сертификаты. Нужен именно опыт с Bitrix.
верстка+программинг, дизайн есть.
сайт - стандартный сайт компании (новости, каталог продукции, галлерея)
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