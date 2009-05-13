Сайт на Bitrix верстка+программинг

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок274 просмотра

Сайт на Bitrix желательно чтобы у вас были сертификаты. Нужен именно опыт с Bitrix.

верстка+программинг, дизайн есть.

сайт - стандартный сайт компании (новости, каталог продукции, галлерея)

16 лет назад
alexalexalex
Борисов 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров