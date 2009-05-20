Поставить дизайн на CMS с сильной админкой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен20 заявок334 просмотра

В первую очередь создание пользовательского интерфейса,

простой скрипт новостей, дальше интернет-магазин

очень важно - отсутствие "дыр" в коде

Подробности - уже буду обсуждать по ходу предложений

16 лет назад
PAVsamtour
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

oceansymphony
Александр 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$1
10 дней
Хороший исполнитель, кропотливо взялся за работу,оплата по завершению, что добавляет уверенности в точном выполении проекта
Сотрудничество успешное! Рекомендую!
tangerit
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$1
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

oceansymphony
Александр 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
tangerit
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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