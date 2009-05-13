Настроить импорт таблиц в TinyMCE

Суть задачи: из Ворда копируются таблицы в визуальный редактор Тини. Сейчас помимо собственно разметки таблицы копируется много мусора (черные бордеры, размеры к каждой ячейке, цвет шрифта и т.п.)

Нужно настроить тини так, чтобы при импорте вся эта шелуха отлетала и в редактируемое поле вставала "девственная таблица")

Вот, собственно, и все задание...