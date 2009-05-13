Разработка или покупка готового движка биржи с функционалом типа (аналог weblancer, free-lance) Рассмотрю вопрос покупки готового движка биржи, либо требуется разоработка аналога и трансформация его в существующий архитектурный проект. Пишите ...
Настроить импорт таблиц в TinyMCE
Суть задачи: из Ворда копируются таблицы в визуальный редактор Тини. Сейчас помимо собственно разметки таблицы копируется много мусора (черные бордеры, размеры к каждой ячейке, цвет шрифта и т.п.)
Нужно настроить тини так, чтобы при импорте вся эта шелуха отлетала и в редактируемое поле вставала "девственная таблица")
Вот, собственно, и все задание...
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать информационный портал в котором будет несколько подразделов, раздел, фото, новости, форум, и несколько информационных разделов. Точное ТЗ прикреплено (на украинском языке). Основные технические требования - разработка под MS SQL ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Доработка сайта: 1. Добавить блоки с логотипами партнеров в одном месте и производителей в другом 2. Добавить строку навигации 3. Добавить при выводе продукции маленькое изображение категории товара 4. ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день всем. Надо внедрить на сайт флэш плеер, загрузку и конвертацию видео во флэш. Предлагайте ваши цены.Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно объяснить(сделать) несколько моментов в этом движке. Кто хорошо разбирается стучите в асю 490132233Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Сайт www.coral.in.ua на движке VamShop. Акаунты на биржах уже зарегистрированы, пароли логины дам. Необходимо: В ставить код бирж Sape, Seozavr, Liex + «красивенько» вживить это все в существующий дизайн.Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Дано: Сайт на самописном движке. Простая структура (основное): Новости, Календарь событий, Фото Галерея, Видео отсутствует, но необходимо. Движок не устраивает, разбиратся с ним некогда и некому. Необходмио: Предложить движок, передрать дизайн (точности в переносе ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Здравствуйте, господа фрилансеры! Необходимо дописать скрипт МаркетГида, который называется волшебный попандер. Надо, чтобы вместо ихнего попандера открывались заранее прописаные сайты. Причем не все сразу, а скажем по определенному количеству открытий, которое тоже ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте уважаемые программисты! Требуется написать Скрипт онлайн тестов за СМС + партнёрку Пример: proiditest.ru Предложения по ценам и проекту, жду в личку!Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте Уважаемые Программисты! Терубется сделать "Магазин с партнёркой, в котором будет продавться icq uin через sms Билинг" Другими словами, это обычная sms партнёка, только продаются icq uin Система, должна быть ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад