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Магазин продажи icq uin через sms Билинг
Здравствуйте Уважаемые Программисты!
Терубется сделать "Магазин с партнёркой, в котором будет продавться icq uin через sms Билинг"
Другими словами, это обычная sms партнёка, только продаются icq uin
Система, должна быть полностью надёжной, и отработанной, чтобы небыло ошибок...
Предложение, у кого какиеесть по ценам и по проекту, прошу в личку Писать!
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