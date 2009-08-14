Проект "Искусство"

Подробное ТЗ находится в прикрепленном вордовском файле. Дизайн страничек отправляю по просьбе в личку.

Существенные условия

1. Мы предоставляем все необходимые графические материалы. Исходя из макетов, идущих в комплекте с данным ТЗ, Вы скажите какого размера нужны графические элементы и мы в течение кратчайшего времени Вам их предоставим.

Настоящее ТЗ является достаточно полным, но если в процессе разработки потребуются небольшие корректировки, то это не должно послужить основанием к удорожанию проекта