Проект "Искусство"

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок437 просмотров

Подробное ТЗ находится в прикрепленном вордовском файле. Дизайн страничек отправляю по просьбе в личку.

Существенные условия

1. Мы предоставляем все необходимые графические материалы. Исходя из макетов, идущих в комплекте с данным ТЗ, Вы скажите какого размера нужны графические элементы и мы в течение кратчайшего времени Вам их предоставим.

Настоящее ТЗ является достаточно полным, но если в процессе разработки потребуются небольшие корректировки, то это не должно послужить основанием к удорожанию проекта

16 лет назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

webx
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$500
15 дней
Отличный исполнитель, прекрасный профессионал. Все четко по срокам, качественно и быстро. Рекомендую всем!
Отличный заказчик! Четко сформулированное задание и своевременная оплата. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

webx
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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