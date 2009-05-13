PHP-Скрипт добавления чего-либо (без sql, на файлах)

Срипт состоит из:

"Главная страница"

Страницы, необходимые для его обработки (чем меньше , тем лучше)

Страница добавления информации, включающая:

1. Текст

1.1. Заголовок текста

2. Картинку (должно быть закомментировано, т.е. функция не выводиться и не выполняется)

3. Ссылку. Введенная в это поле информация должна быть "кликабельной" (должно быть закомментировано, т.е. функция не выводиться и не выполняется)

4. Кнопка добавления (должно быть закомментировано, т.е. функция не выводиться и не выполняется)

Введенная информация (пп. 1,2,3,4) отображается на "Главной странице".

+ запрет на ввод "гадости" в форму (срипты, теги)

+ + возможность раскомментировать запрет

+ возможность ограничивать размер файла и кол-во символов в каждом поле

+ страница, после ее обновления, не должна повторно отправлять данные

+ комментарии к коду на русском языке

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ:

- Чистый, понятный код, никакого бардака. (буду дорабатывать)

- Никаких внешних наворотов (дизайны, картинки, итп)

п.с. - Мне нужна действительно качественная реалиация, т.к. самописный скрипт есть, но с ошибками. От вас требуется качественная работа и никаких плагиатов.

Ссылки на примеры сюда или в ЛС.

Цены оставляйте здесь или в ЛС.