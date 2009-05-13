Необходимо разработать скандинавский аукцион с нашим дизайном. Интересует стоимость разработки и вёрстки отдельно. Так же необходимо указать требование к дизайну - оригинальный, или шаблонный; и указать на основе какой системы (если разработка не собственная) ...
PHP-Скрипт добавления чего-либо (без sql)
PHP-Скрипт добавления чего-либо (без sql, на файлах)
Срипт состоит из:
"Главная страница"
Страницы, необходимые для его обработки (чем меньше , тем лучше)
Страница добавления информации, включающая:
1. Текст
1.1. Заголовок текста
2. Картинку (должно быть закомментировано, т.е. функция не выводиться и не выполняется)
3. Ссылку. Введенная в это поле информация должна быть "кликабельной" (должно быть закомментировано, т.е. функция не выводиться и не выполняется)
4. Кнопка добавления (должно быть закомментировано, т.е. функция не выводиться и не выполняется)
Введенная информация (пп. 1,2,3,4) отображается на "Главной странице".
+ запрет на ввод "гадости" в форму (срипты, теги)
+ + возможность раскомментировать запрет
+ возможность ограничивать размер файла и кол-во символов в каждом поле
+ страница, после ее обновления, не должна повторно отправлять данные
+ комментарии к коду на русском языке
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ:
- Чистый, понятный код, никакого бардака. (буду дорабатывать)
- Никаких внешних наворотов (дизайны, картинки, итп)
п.с. - Мне нужна действительно качественная реалиация, т.к. самописный скрипт есть, но с ошибками. От вас требуется качественная работа и никаких плагиатов.
Ссылки на примеры сюда или в ЛС.
Цены оставляйте здесь или в ЛС.
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