Исполнителем проекта выбран Усов Владислав (rui). Больше предложения не рассматриваются. ВНИМАНИЕ! В данном проекте просьба участвовать только специалистов с рейтингом и отзывами. ...
Создание скандинавского аукциона
Необходимо разработать скандинавский аукцион с нашим дизайном.
Интересует стоимость разработки и вёрстки отдельно. Так же необходимо указать требование к дизайну - оригинальный, или шаблонный; и указать на основе какой системы (если разработка не собственная) разрабатывается программная часть.
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