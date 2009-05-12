Создание скандинавского аукциона

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки559 просмотров

Необходимо разработать скандинавский аукцион с нашим дизайном.

Интересует стоимость разработки и вёрстки отдельно. Так же необходимо указать требование к дизайну - оригинальный, или шаблонный; и указать на основе какой системы (если разработка не собственная) разрабатывается программная часть.

16 лет назад
Yaroslav01
Ярослав 
43 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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