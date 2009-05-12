Исполнителем проекта выбран Усов Владислав (rui). Больше предложения не рассматриваются. ВНИМАНИЕ! В данном проекте просьба участвовать только специалистов с рейтингом и отзывами. ...
Простенький скрипт
Есть каталог, в нем видео файлы avi wmv divx mpg
к ним идут картинки jpg
если имя файла
bla_bla_99.avi то картинка будет bla_bla_99.avi.jpg
Нужен скрипт который бы создавал поддиректорию с именем bla_bla_99 и перемещал туда файлы bla_bla_99.avi и bla_bla_99.avi.jpg
Если в паре видео+картинка отсутствует один из элементов то директорию не создавать, а просто оставить файл в основном каталоге.
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