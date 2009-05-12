Простенький скрипт

Есть каталог, в нем видео файлы avi wmv divx mpg

к ним идут картинки jpg

если имя файла

bla_bla_99.avi то картинка будет bla_bla_99.avi.jpg

Нужен скрипт который бы создавал поддиректорию с именем bla_bla_99 и перемещал туда файлы bla_bla_99.avi и bla_bla_99.avi.jpg

Если в паре видео+картинка отсутствует один из элементов то директорию не создавать, а просто оставить файл в основном каталоге.