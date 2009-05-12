Сайт на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок226 просмотров

Ищу программиста для разработки сайта на Битрикс. Дизайн есть, нужна верстка шаблонов, настройка каталога, новостной ленты, блога. Важно: профессионализм, ответственность. Ссылки на работы лучше на e-mail [email protected]

16 лет назад
baryelly
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров