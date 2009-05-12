Есть сайт алкогольной компании на CMS Drupal 6 с интернет-магазином Ubercart. Товару добавлены поля различных характеристик. По ним нужно соорудить удобный фильтр/поисковик, желательно, если это возможно, при помощи готовых модулей. Руководство хочет что-то подобное фильтру ...
Сайт на Битриксе
Ищу программиста для разработки сайта на Битрикс. Дизайн есть, нужна верстка шаблонов, настройка каталога, новостной ленты, блога. Важно: профессионализм, ответственность. Ссылки на работы лучше на e-mail [email protected]
Заявки фрилансеров
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