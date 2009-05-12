Создать фильтр товаров для ИМ на CMS Drupal 6

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка177 просмотров

Есть сайт алкогольной компании на CMS Drupal 6 с интернет-магазином Ubercart. Товару добавлены поля различных характеристик. По ним нужно соорудить удобный фильтр/поисковик, желательно, если это возможно, при помощи готовых модулей. Руководство хочет что-то подобное фильтру на сайте конкурента: http://www.fortwine.ru/catalog/

Жду предложений от специалистов по Drupal с обозначением сроков и цен, возможно в личку. Готова предоставить недостающую информацию. Спрашивайте.

Drupal
16 лет назад
mbakhtina
Марина 
52 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

artdecoukraine
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

artdecoukraine
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доска объявлений

    Требуется доска объявлений для сайта www.r-a-n.ru – недвижимость 1. Состоящая из двух разделов (подразделы не требуются) – - 1 раздел – объявления о недвижимости - 2 раздел – объявления ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash+PHP

    Требуется несложная штука. для сайта магазина по продаже светильников, люстр и прочей световой техники для дома требуется небольшой инструмент, суть которого будет сводиться к следующему. - администратор сайта закачивать по категориям в каталог ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Найти ошибку и поправить (Ajax)

    $5

    О проекте вкратце: это web-interface игр на деньги "команда-против-команды counter strike 1.6" http://82.146.62.40/mixgame - главная страница данного сервиса. (логин\пароль: tester) Один пользователь создает игру, другие заходят, жмут ГОТОВ ...

    AJAX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дополнение одной настройки в интерфейс (php)

    $8

    О проекте вкратце: это web-interface игр на деньги "команда-против-команды counter strike 1.6" http://82.146.62.40/mixgame - главная страница данного сервиса. (логин\пароль: tester) Один пользователь создает игру, другие заходят, жмут ГОТОВ ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработать плагин WP

    $10

    Плагин использует прямые запросы к базе данных. Так как на наших блогах стоит multiDB, то есть базы разбита на множество баз, поэтому необходимо исправление плагина по замене прямых запросов к базе на использование функций самого ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash редактор mp3 файлов (серверная часть - наша)

    $250

    Задача: разработать аналог ПО, размещенного по адресу www.thetones360.com/make_ringtones/ , представляющего собой редактор загруженных через браузер (или с веб-сервера) mp3 файлов, позволяющий передавать серверному скрипту время начала и окончания вырезанного(или вырезанных) участка(ов) песни, а ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доделать сайт-базу данных

    $1000

    Сделаны практически все страницы, база данных, и административная панель на две трети. Необходимо испавить множество ошибок при взаимодействии с БД привязать системы оплаты и переделать некоторые страницы. Сайт на основе PHP. В дальнейшем за дополнительную ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад