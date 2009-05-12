Создать фильтр товаров для ИМ на CMS Drupal 6

Есть сайт алкогольной компании на CMS Drupal 6 с интернет-магазином Ubercart. Товару добавлены поля различных характеристик. По ним нужно соорудить удобный фильтр/поисковик, желательно, если это возможно, при помощи готовых модулей. Руководство хочет что-то подобное фильтру на сайте конкурента: http://www.fortwine.ru/catalog/

Жду предложений от специалистов по Drupal с обозначением сроков и цен, возможно в личку. Готова предоставить недостающую информацию. Спрашивайте.