Flash+PHP

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Закрыт2 заявки180 просмотров

Требуется несложная штука.

для сайта магазина по продаже светильников, люстр и прочей световой техники для дома требуется небольшой инструмент, суть которого будет сводиться к следующему.

- администратор сайта закачивать по категориям в каталог фотографии PNG без фона своих товаров,

- покупатель может регистрироваться, закачивать фотографии своего интерьера и комнат и примерять прикладывать люстры и светильники на свою фотографию.

соответственно, забитый колаж система должна запоминать и пользоватьель должен иметь возможность увидеть ее в следующий раз при авторизации на сайте.

плюс я думаю фотографии осветительных приборов как то несложно скалировать нужно уметь и изменять яркость изображения для правдободобности.

сроки и цены все сюда

PHP
16 лет назад
mainframe_lab
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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