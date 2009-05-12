Требуется несложная штука.

для сайта магазина по продаже светильников, люстр и прочей световой техники для дома требуется небольшой инструмент, суть которого будет сводиться к следующему.

- администратор сайта закачивать по категориям в каталог фотографии PNG без фона своих товаров,

- покупатель может регистрироваться, закачивать фотографии своего интерьера и комнат и примерять прикладывать люстры и светильники на свою фотографию.

соответственно, забитый колаж система должна запоминать и пользоватьель должен иметь возможность увидеть ее в следующий раз при авторизации на сайте.

плюс я думаю фотографии осветительных приборов как то несложно скалировать нужно уметь и изменять яркость изображения для правдободобности.

сроки и цены все сюда