Flash редактор mp3 файлов (серверная часть - наша)

Задача:

разработать аналог ПО, размещенного по адресу www.thetones360.com/make_ringtones/ , представляющего собой редактор загруженных через браузер (или с веб-сервера) mp3 файлов, позволяющий передавать серверному скрипту время начала и окончания вырезанного(или вырезанных) участка(ов) песни, а так же визуализировать процесс выделения участка песни (или же нескольких участков, при этом начало выбора 2ого /и далее/ участка выполняется с помощью клавиши "shift"). Визуализировать необходимо так же, как это сделано на сайте-примере (массив данных мы даём вам сами – флеш должен на графике отметить точки, зная, что по оси Х – время, по оси У – громкость, все эти данные флеш получит от серверного скрипта), а так же реализовать, упомянутую ранее, возможность выделить 2 и более участка песни.

Редактированиея/конвертацию (вырезание части песни в отдельный файл) будет выполнять уже разработанный _НАМИ_ серверный скрипт. Ваша задача – создать оболочку, передающую параметры и отображающую "эквалайзер" – визуализацию mp3 файла. Как это выглядит – см. еще раз www.thetones360.com/make_ringtones/

У ПО должно быть 3 режима:

1) Загрузка через браузер файла на сервер, получение от серверного скрипта ответа об успешном завершении загрузки и пути у файлу mp3). Визуализация файла (назовем это эквалайзером) на базе готового массива данных. После выделения одного, либо нескольких, участков песни и нажатия кнопки save – запрос на ввод информации о песне (исполнитель, жанр и еще 3 параметра), потом – передача скрипту параметров начала и конца вырезанных участков песни в формате (указаны секунды + сотые секунды с момента начала песни)

начало участка 1:конец участка 1;начало участка 2:конец участка 2; и так далее.

После этого – редирект на страницу, указанную в параметре mp3_redirect, переданную методом get от серверного скрипта (назовем его "/mp3parse.php"), либо, в случае получения значения 0 в параметре mp3_success – выдача сообщение об ошибке и возможность загрузить другой файл mp3.

2) [Ролик с Ютуба преобразует в mp3 НАШ скрипт!] После нажания на кнопку "Get song from YouTube" – получение адреса ролика на youtube, введенного в текстовом поле, передача его серверному скрипту, получение от него в параметре mp3_load пути (от корня домена) к mp3-файлу, полученному путем конвертации на сервере flv ролика в mp3 (конвертацию выполняет НАШ скрипт). Загрузка этого mp3 файла, получения массива данных для визуализации и возвращение к пункту 1 – визуализации этого файла и возможности выделить его участки, с последующей передачей параметров серверному скрипту для редактирования этого mp3 файла.

3) загрузка файла с сервера (без запроса урла на ютубе, без заливки), при получении из html параметра mp3_loadnow.

В случае предварительного согласия, детали (названия параметров, дизайн flash приложения и прочее) будет уточнено дополнительно. Никаких особый требований к оформлению предъявлять не будем (на уровне сайта-примера, не ниже и не выше).

Детальное/большое ТЗ готово. В плане дизайна - просим ориентироваться на сайт-пример.

Задача творческая, если реализацией будем довольны и будет желания с вашей стороны - будет еще ряд заказов на ту же тематику в самое ближайшее время.