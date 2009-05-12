Php скрипт (2 действия)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок357 просмотров

Необходимо сделать небольшой скрипт на php.

Вывод информации из текстового файла в соответствии с временем строки. Возможно понадобится корректировка времени вывода (если имеется разница сервера и часового пояса).

пример информации в файле:

12.00|Название|Описание

13.00|Название1|Описание1

14.00|Название2|Описание2

15.00|Название3|Описание3

Информация соответственно будет выводится в виде:

Название

Описание

Выберу исполнителя по наименьшей цене, т.к. работы на 15-30 минут

PHP
16 лет назад
cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 часов назад
16 лет назад
$5
1 день
ТОП-5
Веб-программирование

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 часов назад
16 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование