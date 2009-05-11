Магазин Пин-кодов. Запрограммировать.

На нашем домене запрограммировать магазин Пин-кодов аналогичный pintorg.com.ua или popolni.in.ua в части продаж пополнения Украинских операторов и провайдеров, подрубленный к http://ukrbuy.com

Сам магазин в обязательном порядке должен быть подрубленным на примем WebMoney, ЯндексДеньги, RbkMoney (бывший RuPay), как с автоматической выдачей товара, так и с ручным подтверждением (на выбор). Должен быть вариант продажи собственных товаров, т.е. скрипт должен брать их из базы. Должна быть административная панель (вменяемая). Формы оплаты должны легко отключаться.

Партнерская программа. Личный кабинет пользователя - в варинтах обязательной регистрации и регистрации по желанию. Соответственно отчетность по продажам в админке с выгрузкой (экспорт).

Оптимально, если для проекта будет предложена легкая, но функциональная ЦМСка, и уже к ней подвязка всего вышеозвученного.

Это не детальное ТЗ. Мы не можем на данный момент написать полное ТЗ, т.к. не совсем понимаем на каком движке будет базироваться проект. Из-за этого непонятен вопрос с дизайном и безопасностью. Мы готовы купить выделенный сервер под проект (кто будет настраивать).

Предложения людей без портфолио не принимаются.

Если Вы не готовы публично озвучить цену, то напишите нам письмо на е-маил jumbo(sobaka)list.ru

В письме озвучте свою цену и причины почему не хотите ее озвучить публично. Но учтите, что такие предложения будут рассматриваться в последнюю очередь.

Так же на этот е-маил можно посылать свои вопросы по проекту, рекомендации, проводить предварительные согласования (перед выставлением предложения в паблик). В ICQ на вопросы относительно этого проекта не отвечаю. В теме письма обязательно указывайте "Программинг магазина + свой ник на этом ресурсе" (пример: "Программинг магазина jumbosic" - соответственно без ковычек.

Оплата исключительно WebMoney или ЯндексДеньги. Предоплата не приветствуется, но возможна в сумме разумного процента от конечной цены изделия, но не более 25%. Однозначно предоплаты сразу не будет - нужно хоть что-то показать нам (установленную ЦМС и настроенный сервак, установленную ЦМС и подрубленный мерчант ВМ).

После сдачи проекта по нему будет сторонними спецами проведена ревизия на бекдоры и системы безопасности.

Сроки сдачи проекта - определяют исполнители самостоятельно.