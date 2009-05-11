CentOS, MySQL5 (MyISAM), PHP5, Apache, AJAX + memcached как опция. Браузеры: Explorer 6, 7 и 8; Opera 9, 10, Mini; Firefox 2, 3; Chrome; Safari 3, 4. Нужно реализовать небольшой каркас ...
Требуется скрипт по расширенному поиску из БД
Требуется создать скрипт по расширенному поиску в БД, пример
http://shina -98.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=35
Или смотрите во вложении www.spdk.ru
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