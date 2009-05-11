Требуется скрипт по расширенному поиску из БД

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок335 просмотров

Требуется создать скрипт по расширенному поиску в БД, пример

http://shina -98.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=35

Или смотрите во вложении www.spdk.ru

16 лет назад
pvrspdk
46 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров