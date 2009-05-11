Сразу скажу, работа, только для тех, кто разбирается в движке DLE, как в свои "пяти пальцах" - так как придется переделывать само его ядро и писать дополнительные модули. --- Берем стандартный движек 7.5 ...
Silverlight приложение
Краткие требования- формы, работа в офф-лайне, немного аналитики (можно на серверной стороне).
Нужны примеры аналогичных проектов.
Заявки фрилансеров
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