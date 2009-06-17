Создать похожий сайт (почти копию)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок385 просмотров

Нужно создать копию сайта и доработать её. Все условия в прикрепленном ТЗ. Просьба писать тем, кто действительно может сделать.

P.S. Не спамте в личку, я здесь бываю редко.

16 лет назад
fantc
34 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Apache
Тарас 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$100
30 дней
Тарас талантливый программист и очень положительный человек. Выполнял мои просьбы и доработки по проекту без всяких проблем. Работу выполнил качественно и в срок. Приятный, общительный, предлогает свои креативные идеи. Хорошо осознавать что и у нас есть специалисты такого уровня. Советую всем.

Заявки фрилансеров

Apache
Тарас 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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