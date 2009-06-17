Сразу скажу, работа, только для тех, кто разбирается в движке DLE, как в свои "пяти пальцах" - так как придется переделывать само его ядро и писать дополнительные модули. --- Берем стандартный движек 7.5 ...
Создать похожий сайт (почти копию)
Нужно создать копию сайта и доработать её. Все условия в прикрепленном ТЗ. Просьба писать тем, кто действительно может сделать.
P.S. Не спамте в личку, я здесь бываю редко.
Выбранный исполнитель
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