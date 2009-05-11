Сразу скажу, работа, только для тех, кто разбирается в движке DLE, как в свои "пяти пальцах" - так как придется переделывать само его ядро и писать дополнительные модули. --- Берем стандартный движек 7.5 ...
Доработка перелинковки
Есть форум ipb 2.3.x
На него установлены моды, которые находятся каждый на своем субдомене
http://gallery.test.ru/index.php?
http://blog.test.ru/index.php?
http://chat.test.ru/index.php?
http://library.test.ru/index.php?
Движок, база, скины для всех общие, поэтому появилась взаимная перелинковка
Используя доступ к .htaccess, FURL.php, redirect.php выполнить следующее
1. Необходимо сделать ссылки с главной страницы сайта http://test.ru на страницы субдоменов через редирект
2. Необходимо на субдоменах все ссылки, которые ведут на основной домен http://test.ru сделать через редирект или применить следующую схему имя ссылки или через редирект
3. Необходимо на субоменах избавиться от ссылок ведущих на другие субдомены имя ссылки или через редирект , не затрагивая сам текущий субдомен
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