Доработка перелинковки

Есть форум ipb 2.3.x

На него установлены моды, которые находятся каждый на своем субдомене

http://gallery.test.ru/index.php?

http://blog.test.ru/index.php?

http://chat.test.ru/index.php?

http://library.test.ru/index.php?

Движок, база, скины для всех общие, поэтому появилась взаимная перелинковка

Используя доступ к .htaccess, FURL.php, redirect.php выполнить следующее

1. Необходимо сделать ссылки с главной страницы сайта http://test.ru на страницы субдоменов через редирект

2. Необходимо на субдоменах все ссылки, которые ведут на основной домен http://test.ru сделать через редирект или применить следующую схему имя ссылки или через редирект

3. Необходимо на субоменах избавиться от ссылок ведущих на другие субдомены имя ссылки или через редирект , не затрагивая сам текущий субдомен