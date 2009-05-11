Софт для социалок

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки232 просмотра

Есть готовые разработки?

Отпишите функционал в личные сообщения (спамилки, добавлялки друзей и т.д.). Если заинтересует - обсудим цену и я куплю ваш софт.

Желательно софт под юниксы, но также рассматриваю и приложения под win.

Язык написания не критичен.

16 лет назад
evro
21 год в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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