Написан модуль, который интегрирует DLE с socialengine.net. Суть его работы. Зарегистрировавшись в DLE, серфер автоматически регистрируется в socialengine и наоборот. При переходе с socialengine на DLE, сессия сохраняется. Т.е. серферу не нужно вводить логин ...
Софт для социалок
Есть готовые разработки?
Отпишите функционал в личные сообщения (спамилки, добавлялки друзей и т.д.). Если заинтересует - обсудим цену и я куплю ваш софт.
Желательно софт под юниксы, но также рассматриваю и приложения под win.
Язык написания не критичен.
Заявки фрилансеров
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