Необходимо разработать просто парсер для сайта vkontakte.ru который должен делать следующее: 1) Входить под моим логином и паролем 2) Переходить на нужную мне страницу и кликать по ссылкам пока так... ВАЖНО!!! Спамить ничего ...
Меню на SilverLight
Необходимо сделать меню на SilverLight
Меню выглядит так: некие прямоугольники (с закругленными краями и картинками внутри) вращаются по эллипсу вокруг центрального прямоугольника, который стоит на месте (не вращается).
При наведении мышки на один из элементов (прямоугольник) открывается меню данного модуля. Меню - типа списка в прямоугольнике (возможны двустрочные наименования элементов меню, возможны подменю такого же типа).
Все это должно управляться XML, т.е. вся структура, пункты меню, расположение,
рисунки, и другие параметры - берутся из XML. Формат XML - какой сами разработаете, это будет подогнано как надо для silverlight. Дизайн меню будет предоставлен.
Очень отдаленно но примерно похоже на это:
http://narenda.mvps.org/coolts/
Необходимо пока что только оценить работу:
- сколько часов вам на понадобиться на эту разработку.
- за какое время успеете сделать.
- сколько это будет стоить денег.
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