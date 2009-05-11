Меню на SilverLight

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Закрыт2 заявки152 просмотра

Необходимо сделать меню на SilverLight

Меню выглядит так: некие прямоугольники (с закругленными краями и картинками внутри) вращаются по эллипсу вокруг центрального прямоугольника, который стоит на месте (не вращается).

При наведении мышки на один из элементов (прямоугольник) открывается меню данного модуля. Меню - типа списка в прямоугольнике (возможны двустрочные наименования элементов меню, возможны подменю такого же типа).

Все это должно управляться XML, т.е. вся структура, пункты меню, расположение,

рисунки, и другие параметры - берутся из XML. Формат XML - какой сами разработаете, это будет подогнано как надо для silverlight. Дизайн меню будет предоставлен.

Очень отдаленно но примерно похоже на это:

http://narenda.mvps.org/coolts/

Необходимо пока что только оценить работу:

- сколько часов вам на понадобиться на эту разработку.

- за какое время успеете сделать.

- сколько это будет стоить денег.

16 лет назад
Teo
54 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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