Требуется разработать приложение для контакта. Обычный тест - опрос в конце с отправкой смс.
Создать вступительную презентацию сайта!
Создать вступительную презентацию сайта! Вклеить ее в сайт! чтобы перед запуском была флеш презентация со звуком. Сайт на joomla 1.5 www.antongorlov.ru Пишите с предложениями в аську: 264363951
Заявки фрилансеров
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