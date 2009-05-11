Создать вступительную презентацию сайта!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок316 просмотров

Создать вступительную презентацию сайта! Вклеить ее в сайт! чтобы перед запуском была флеш презентация со звуком. Сайт на joomla 1.5 www.antongorlov.ru Пишите с предложениями в аську: 264363951

Joomla
16 лет назад
gorlov_anton
Антон 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров