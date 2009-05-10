Сделать доску объявлений аналог www.dom.ru, www.gdeetotdom.ru , www.irr.ru , www.avito.ru , с элементами соц сети. Ищем помощника программисту, хорошего специалиста с опытом самостоятельной работы и похожих проектов. обязательно наличие Skype, ТЗ передам через скайп, компаниям ...
Аукцион
Требуется написать достаточно сложный.
Оплата через Сб. Выбираться будут опытные программисты.
Заявки фрилансеров
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