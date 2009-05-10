Решить проблему с чатом ( ajax+php)

О проекте вкратце:

это web-interface игр на деньги "команда-против-команды counter strike 1.6"

http://82.146.62.40/mixgame - главная страница данного сервиса. (логин\пароль: tester)

Нужно сделать:

При закртии приватных сообщений, почему-то при обновлении страницы приваты обратно возвращаются. Чтобы понять о чем идет речь - пожалуйста авторизуйтесь в интерфейсе, дальше зайдите другим браузером без авторизации в интерфейс и пошлите сообщение "себе" (правой кнопкой на никнейм - првиатное сообщение).

СРОКИ: Данное задание нужно выполнить сегодня.

ОПЛАТА: Выгодная для нас цена - 300WMR по факту. Можете предложить свои цены.

Заинтересованным дадим доступ к фтп, к папке где весь интерфейс. Весь код закоменторован и написан чисто.

195432266