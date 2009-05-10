Сделать доску объявлений аналог www.dom.ru, www.gdeetotdom.ru , www.irr.ru , www.avito.ru , с элементами соц сети. Ищем помощника программисту, хорошего специалиста с опытом самостоятельной работы и похожих проектов. обязательно наличие Skype, ТЗ передам через скайп, компаниям ...
Решить проблему с чатом ( ajax+php)
О проекте вкратце:
это web-interface игр на деньги "команда-против-команды counter strike 1.6"
http://82.146.62.40/mixgame - главная страница данного сервиса. (логин\пароль: tester)
Нужно сделать:
При закртии приватных сообщений, почему-то при обновлении страницы приваты обратно возвращаются. Чтобы понять о чем идет речь - пожалуйста авторизуйтесь в интерфейсе, дальше зайдите другим браузером без авторизации в интерфейс и пошлите сообщение "себе" (правой кнопкой на никнейм - првиатное сообщение).
СРОКИ: Данное задание нужно выполнить сегодня.
ОПЛАТА: Выгодная для нас цена - 300WMR по факту. Можете предложить свои цены.
Заинтересованным дадим доступ к фтп, к папке где весь интерфейс. Весь код закоменторован и написан чисто.
195432266
Заявки фрилансеров
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